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Радиоактивный улей обнаружили на заводе в США

Радиоактивный улей нашли сотрудники завода в Южной Каролине.

Сотрудники предприятия, расположенного в штате Южная Каролина, обнаружили радиоактивный улей. Как передает телеканал CBS, ранее на территории завода занимались изготовлением деталей для ядерного вооружения.

По данным CBS, зараженный осиный улей находился рядом с резервуаром, где хранились жидкие ядерные отходы. Необычная находка была сделана во время проверки уровня радиации на предприятии.

Сообщается, что уровень радиации улья превышал допустимые нормы в 10 раз.

Сотрудники фабрики обработали неожиданную находку инсектицидами, а также утилизировали как радиоактивные отходы. Подчеркивается, что насекомых внутри не было. Утечек радиации также не зафиксировано.

По данным CBS, высокий радиационный фон связан с накоплением радиации в течение многих лет.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что врачи в Индии обнаружили у пациентки уникальную группу крови. Открытие было сделано в штате Карнатака на юге страны.