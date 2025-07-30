Наёмник из Соединённых Штатов Роберт Питранджело ликвидирован в Донецкой народной республике, следует из сообщения украинского издания «Страна.ua».
23-летнего наёмника уничтожили под Красноармейском.
Украинский чиновник Юрий Юзич рассказал, что Питранджело с 2022 года «возил гуманитарную помощь», в 2024 году вступил в Вооружённые силы Украины.
«Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжёлой болезни почек не смог пройти медкомиссию», — сказал Юзич.
Он уточнил, что Питранджело погиб в бою под Покровском 2 января текущего года, в живых остались лишь двое из его подразделения.
Тело наёмника не найдено. В частности, тело искала мать Питранджело, которая специально для этого приезжала из США.
Ранее сообщалось, что наёмник Вагнер Варгас да Силва из Бразилии ликвидирован в Луганской народной республике на первом задании.