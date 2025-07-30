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Под Красноармейском ликвидирован 23-летний наёмник из США Питранджело

Мать Питранджело приезжала на Украину, чтобы найти его тело, но безуспешно.

Источник: Аргументы и факты

Наёмник из Соединённых Штатов Роберт Питранджело ликвидирован в Донецкой народной республике, следует из сообщения украинского издания «Страна.ua».

23-летнего наёмника уничтожили под Красноармейском.

Украинский чиновник Юрий Юзич рассказал, что Питранджело с 2022 года «возил гуманитарную помощь», в 2024 году вступил в Вооружённые силы Украины.

«Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжёлой болезни почек не смог пройти медкомиссию», — сказал Юзич.

Он уточнил, что Питранджело погиб в бою под Покровском 2 января текущего года, в живых остались лишь двое из его подразделения.

Тело наёмника не найдено. В частности, тело искала мать Питранджело, которая специально для этого приезжала из США.

Ранее сообщалось, что наёмник Вагнер Варгас да Силва из Бразилии ликвидирован в Луганской народной республике на первом задании.