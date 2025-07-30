Вирусологи перечислили болезни, которые могут убить человека за несколько дней

Некоторые инфекции по-прежнему представляют смертельную опасность даже при современном развитии уровня медицины. Об этом сообщили вирусологи, передает ИА El.
По их словам, одним из самых опасных заболеваний остается менингококковая инфекция. На ранней стадии она часто напоминает простуду — начинается с высокой температуры, слабости и сыпи. Но без немедленного лечения возможны воспаление мозга и тяжелые повреждения внутренних органов.
Также опасны бактериальные инфекции, которые приводят к быстрому разрушению тканей. Они зачастую возникают после сильных пищевых отравлений и могут привести к летальному исходу без срочного лечения.
Специалисты предупредили, что нельзя игнорировать даже легкие симптомы, похожие на грипп. Своевременное обращение за медпомощью может спасти жизнь.
Кроме того, в списке также упоминается холера — кишечная инфекция, которая передается через загрязненную воду и еду. Болезнь быстро вызывает обезвоживание и при отсутствии лечения может закончиться смертью, передает портал ОСН.
Медики в индийском штате Карнатака обнаружили у одной из пациенток новый антиген группы крови, который ранее не встречался ни у одного человека в мире. Они заметили странности при подготовке к операции на сердце.