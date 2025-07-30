Инфекционист Сережина рассказала, как не отравиться на пикнике

— Если температура воздуха превышает +20 градусов, то готовые салаты начинают портиться уже через 40 минут. Поэтому на пикнике лучше использовать свежие вымытые овощи или другие блюда без заправки. Поскольку есть угроза заражения гельминтами эхинококками, свинину нужно хранении в сумке-холодильнике, а готовить до полной прожарки, — подчеркнула доктор.