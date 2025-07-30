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Инфекционист Сережина рассказала, как не отравиться на пикнике

Шашлык и майонезные соусы могут вызвать отравление.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы оправляясь на природу, привезти домой лишь приятные впечатления, а не проблемы со здоровьем, необходимо внимательно подойти к выбору продуктов для пикника. Об этом предупредила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-инфекционист Вера Сережина.

— Если температура воздуха превышает +20 градусов, то готовые салаты начинают портиться уже через 40 минут. Поэтому на пикнике лучше использовать свежие вымытые овощи или другие блюда без заправки. Поскольку есть угроза заражения гельминтами эхинококками, свинину нужно хранении в сумке-холодильнике, а готовить до полной прожарки, — подчеркнула доктор.

Медик напомнила, что при появлении тошноты, рвоты, боли в животе и жидкого стула нужно принять абсорбенты и обратиться за медицинской помощью.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что за раз можно съедать не больше 200−300 граммов. Превышение этой нормы перегружает пищеварительную систему, особенно при употреблении жирных сортов. Тщательное пережевывание снизит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.