У пользователя Telegram хотят выкупить его юзернейм за $25 млн: есть нюанс

Пользователь, который купил за $350 тыс. юзернейм @crypto в Telegram два года назад, может продать его в 70 раз дороже — за 25 млн. долларов. Именно такое предложение поступило владельцу ника, информировал основатель мессенджера Павел Дуров.
«Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON», — отметил Дуров.
Он подчеркнул, что Telegram соблюдает права пользователей в том числе и в сфере владения цифровыми идентификаторами и активами.
Еще более выгодное вложение сделали владельцы двух «спящих» криптокошельков. Напомним, с 2011 года на этих кошельках находилось 20 000 биткоинов, распределенных поровну. Стоимость криптовалюты на тот момент составляла порядка $16 тыс. По курсу на сегодняшний день эти биткоины стоят более 2 млрд долларов.
Тем временем аферисты начали присылать потенциальным жертвам не ссылку на фишинговый сайт, а юзернейм в Telegram, что не вызывает блокировки писем.