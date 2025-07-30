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У пользователя Telegram хотят выкупить его юзернейм за $25 млн: есть нюанс

Дуров: пользователю Telegram предложили $25 млн за никнейм.

Источник: Комсомольская правда

Пользователь, который купил за $350 тыс. юзернейм @crypto в Telegram два года назад, может продать его в 70 раз дороже — за 25 млн. долларов. Именно такое предложение поступило владельцу ника, информировал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON», — отметил Дуров.

Он подчеркнул, что Telegram соблюдает права пользователей в том числе и в сфере владения цифровыми идентификаторами и активами.

Еще более выгодное вложение сделали владельцы двух «спящих» криптокошельков. Напомним, с 2011 года на этих кошельках находилось 20 000 биткоинов, распределенных поровну. Стоимость криптовалюты на тот момент составляла порядка $16 тыс. По курсу на сегодняшний день эти биткоины стоят более 2 млрд долларов.

Тем временем аферисты начали присылать потенциальным жертвам не ссылку на фишинговый сайт, а юзернейм в Telegram, что не вызывает блокировки писем.

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