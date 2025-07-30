Психолог Попова объяснила, почему подросткам важно и нужно дружить в интернете

Многие родители привыкли критиковать дружбу в социальных сетях, которая стала для современных подростков привычным делом. Однако, на самом деле, полностью запрещать какое-либо общение в интернете ребенку не стоит, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» педагог-психолог Марина Попова.
— Важно, чтобы родители понимали: общение в интернете — это не просто времяпрепровождение, а часть социального и эмоционального развития подростка. Виртуальная личность — важная сторона в представлении о другом подростке и в самовосприятии тоже, — объяснила специалист.
При этом эксперт подчеркнула, что виртуальные друзья могут поддерживать связь, однако, если такое общение заменяет все иные живые встречи, оно может привести к эмоциональной изоляции.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что подростки 12−16 лет особенно уязвимы для распознавания угроз в сети. Для вовлечения подростков в незаконные операции с банковскими картами преступники часто действуют через Telegram-каналы, чаты в играх или социальные сети.
Тем временем, Франция, Испания и Греция планируют ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей социальных сетей, передает Life.ru.