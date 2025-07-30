Дерматолог Михайлова рассказала, поможет ли солнце вылечить прыщи

— Пребывание на солнце вызывает гиперкератоз — утолщение рогового слоя кожи. А это как раз то, что способствует закупорке пор и ухудшению состояния кожи при акне. Загар и даже легкое покраснение — это воспаление, которое лишь усугубляет течение кожных заболеваний, — развеяла миф доктор.