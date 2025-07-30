Дерматолог Михайлова рассказала, поможет ли солнце вылечить прыщи

Бытует мнение, что солнечные лучи помогают избавиться от высыпаний на лице. Так ли это на самом деле, объяснила в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова,
— Пребывание на солнце вызывает гиперкератоз — утолщение рогового слоя кожи. А это как раз то, что способствует закупорке пор и ухудшению состояния кожи при акне. Загар и даже легкое покраснение — это воспаление, которое лишь усугубляет течение кожных заболеваний, — развеяла миф доктор.
Специалист рекомендовала обязательно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, в том числе, во время отпуска на море, особенно людям, страдающим акне.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что любой загар — это защитная реакция кожи на повреждение от ультрафиолета. Косметологи рекомендуют использовать санскрин вне зависимости от погоды или сезона.
На солнце кожа теряет воду, а обезвоживание опасно тем, что структурные белки — коллаген и эластин — начинают терять свои свойства. из-за этого кожа становится морщинистой и сухой, передает «Москва 24».