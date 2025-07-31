В США изумились мужеству российских хирургов при мощном землетрясении

Хирурги во время мощного землетрясения на Камчатке в 8,8 балла проявили мужество и небывалую выдержку. Они продолжали операцию, несмотря на одни из самых сильнейших подземных толчков за время наблюдений. С таким восхищением профессионализмом российских врачей написал журналист из США Марио Науфал.
«Российские врачи не дрогнули, когда во время операции началось землетрясение в 8,8 балла. Пока Камчатку сотрясало землетрясение магнитудой 8,8 балла, в одной из больниц хирурги просто продолжали оперировать. Записи с камер видеонаблюдения показывают, как они невозмутимо придерживали пациента и операционный стол. Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы», — изумился он.
На счет стойкости региональных хирургов высказался и глава Камчатского края Владимир Солодов. Он пообещал, что представит медиков к наградам.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло одно из самых сильных землетрясений за все время наблюдений. Фиксировали цунами до 4 метров. Северо-Курильск подтопило. Был введет режим ЧС.
В краевом минздраве сообщали о пострадавших от землетрясения. Там отметили, что все они находятся в удовлетворительном состоянии. Никто тяжелых травм не получил.
Ранее «МК» писал, что жителей Камчатки землетрясениями не удивишь. Однако стихийное бедствие, потрясшее регион утром 30 июля, и для них оказалось не рядовым. Люди переселялись в палатки, так как боялись возвращаться в квартиры.