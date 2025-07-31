В США изумились мужеству российских хирургов при мощном землетрясении

«Российские врачи не дрогнули, когда во время операции началось землетрясение в 8,8 балла. Пока Камчатку сотрясало землетрясение магнитудой 8,8 балла, в одной из больниц хирурги просто продолжали оперировать. Записи с камер видеонаблюдения показывают, как они невозмутимо придерживали пациента и операционный стол. Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы», — изумился он.