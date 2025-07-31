«Самолет»: при покупке квартиры 70% родителей спрашивают об игровой площадке

У ученых накопилось довольно много исследований о том, что гаджеты негативно влияют на психическое и физическое здоровье детей. И родителей все больше беспокоит, что все свободное время ребенок проводит в смартфоне. Озабочены этим и медики, констатирующие рост числа хронических заболеваний у подростков в результате снижения физической активности. Свое решение этой проблемы предложили девелоперы — вместо привычных детских площадок во дворах они устраивают так называемые плейхабы, большие пространства для игр, предназначенное для длительного активного отдыха всей семьей. Так, в ЖК «Остафьево», расположенном на территории Новой Москвы готовится к открытию уже второй игровой хаб. Как это влияет на здоровье подрастающего поколения, — в материале «Газеты.Ru».