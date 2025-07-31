Что можно и нельзя делать в Емельянов день 31 июля, когда узнают погоду на осень

Православная церковь 31 июля вспоминает святого Емилиана Доростольского. В народе принято праздновать Емельянов день. Как правило, в указанную дату узнавали погоду на осень.
Что нельзя делать 31 июля.
Не следует ходить на свидания. Запрещено 31 июля торопиться, браться за несколько дел сразу, суетиться. Указанный день не подходит для свадеб. Кроме того, нельзя переедать. Считалось, что подобное может спровоцировать финансовые сложности.
Что можно делать 31 июля.
По традиции, к 31 июля завершались уборку ржи. По вечерам было принято топить баню, чтобы смыть усталость. В баню ходили только в компании и исключительно днем.
Согласно приметам, солнце в последний день июля указывает на теплую осень. Если идет дождь, то ждали холодную осень. В том случае, если листья желтеют на верхушках берез, то осень окажется ранней.
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