Названы номинанты-лидеры театральной премии «МК»

«Солнце Ландау» претендует на «Лучшую женскую роль второго плана» в категории «Мэтры» (Юлия Рутберг), Лучшую женскую (Яна Соболевская) и мужскую роль (Павел Попов, «Лучшую мужскую роль второго плана» (Денис Самойлов) и на награду в номинации «Лучший спектакль. Большая сцена» (режиссер Анатолий Шульев) — все в категории «Полумэтры». А «Чайка с продолжением» участвует в номинации «Лучший спектакль. Большая сцена» в категории «Мэтры» (режиссер Константин Богомолов), «Лучший художник» — тоже из «Мэтров» (Лариса Ломакина), «Полумэтры» — «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Жовнер) и еще две номинации в категории «Начинающие» — это «Лучшая женская роль» (Елизавета Базыкина) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Никита Лукин). Премию также получает Театр Наций, победивший в двух номинациях.