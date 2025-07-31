Открытка по случаю Дня Калужской иконы Божией Матери

31 июля православные христиане отмечают День чудотворной Калужской иконы Божией Матери. Эта икона отличается уникальной иконографией: на ней Богородица представлена без младенца Иисуса, держащей книгу в руках. В 2025 году торжество выпало на четверг, и храмы по всей стране в этот день соберут прихожан для молебнов перед этим почитаемым образом.
История обретения Калужской иконы Божией Матери.
История чудотворного образа началась в 1748 году в селе Тиньково, расположенном неподалеку от Калуги. В доме помещика Василия Хитрово две служанки разбирали старые вещи на чердаке. Одна из них, Евдокия, была известна своим грубым и несдержанным характером. Другая, более благочестивая, часто увещевала её за сквернословие.
На чердаке девушки нашли завёрнутую в холст икону. Не узнав святой образ, Евдокия проявила неуважение — в гневе она плюнула на изображение. Мгновенно она была поражена припадком. В ту же ночь родителям Евдокии явилась Богородица и велела отслужить молебен перед иконой и окропить больную святой водой. Когда это было сделано, Евдокия исцелилась. Это событие считается первым чудом, связанным с Калужской иконой Божией Матери.
После обретения Калужской иконы вера народа в чудотворный образ продолжала расти. С иконой принято связывать многочисленные чудеса: избавление от смертельной опасности в виде эпидемии чумы в 1771 году, отвод войск Наполеона и т. д.
Особое значение имеет тот факт, что икона нашла отклик не только среди православных христиан, но и среди старообрядцев, которые редко принимали иконы, появившиеся после церковного раскола XVII века. Тем не менее эта святая икона объединила различные группы верующих, став символом духовного единства.
В чем помогает Калужская икона Божией Матери.
Перед Калужской иконой молятся о самых разных нуждах. Особенно часто к ней обращаются с просьбами об исцелении и об избавлении от душевных страданий и сомнений. К образу также приходят те, кто ищет жизненный путь и нуждается в укреплении веры.
Где находится Калужская икона Божией Матери.
Местонахождение оригинальной Калужской иконы Божией Матери остается предметом дискуссий. По оценкам многих специалистов, сохранившиеся образы — это копии, созданные уже после обретения святыни. Первоначальная икона долго находилась в сельском храме Рождественской Богородицы, а позднее перемещалась в разные храмы и музеи.
Почитаемая Калужская икона Божией Матери размещена в Троицком соборе Калуги. Женский монастырь в бывшей деревне Калужка тоже хранит список. Москва, Брянск, Валаам и Санкт-Петербург имеют собственные экземпляры иконы.