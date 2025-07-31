Открытка по случаю Дня Калужской иконы Божией Матери

На чердаке девушки нашли завёрнутую в холст икону. Не узнав святой образ, Евдокия проявила неуважение — в гневе она плюнула на изображение. Мгновенно она была поражена припадком. В ту же ночь родителям Евдокии явилась Богородица и велела отслужить молебен перед иконой и окропить больную святой водой. Когда это было сделано, Евдокия исцелилась. Это событие считается первым чудом, связанным с Калужской иконой Божией Матери.