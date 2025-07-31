Народный календарь. Почему на Онуфрия, 3 августа, нужно работать молча

3 августа православные чтут память преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в XII веке. Он был монахом Киево-Печерской лавры и обитал в Ближних пещерах.
На Руси в этот день полагалось работать молча, чтобы почтить память монаха. Люди считали, что на Онуфрия нельзя произносить ни одного лишнего слова без крайней необходимости. В любом случае работы у крестьян было много, поэтому разговаривать времени не было.
В этот день люди занимались закромами. Так называли места в амбарах, которые специально выделяли для хранения зерна. Хозяева проверяли, не сгнили ли доски и не проржавели ли гвозди. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы они заранее изловили всех мышей.
Приметы погоды:
Светлячки светятся особенно ярко — к хорошей погоде на следующий день.
Целый день идут грозовые дожди — к граду.
Если туман стелется по низинам — к теплу.
Именины отмечают: Анна, Евгений, Петр, Георгий, Иван, Федор, Семен.