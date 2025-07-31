День рождения Гарри Поттера и День вспоминания любимых книжек: какие праздники отмечают в России и мире 31 июля

31 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День рождения Гарри Поттера, День вспоминания любимых книжек и День необычных музыкальных инструментов.
День рождения Гарри Поттера.
31 июля все поклонники серии книг и фильмов о Гарри Поттере отмечают день рождения главного героя, ведь если верить официальной хронологии, то мальчик со шрамом родился именно в этот день в 1980 году. Кинотеатры в эту дату показывают фильмы из серии «Гарри Поттер», устраиваются тематические вечеринки и фестивали, а некоторые рестораны добавляют в свое меню знаменитое сливочное пиво.
День вспоминания любимых книжек.
День вспоминания любимых книжек был официально зарегистрирован в Нидерландах группой любителей чтения из Амстердама в 2006 году. В этот праздник проходят книжные ярмарки, писатели презентуют свои новые произведения, а в библиотеках проводят коллективные чтения любимых книг.
День необычных музыкальных инструментов.
В День необычных музыкальных инструментов любители музыки наслаждаются игрой на старинных, экспериментальных и редких музыкальных инструментах. Некоторые из них пробуют самостоятельно освоить владение такими инструментами. А те, кто уже умеет на них играть, создают свои уникальные мелодии.