День рождения Гарри Поттера и День вспоминания любимых книжек: какие праздники отмечают в России и мире 31 июля

31 июля все поклонники серии книг и фильмов о Гарри Поттере отмечают день рождения главного героя, ведь если верить официальной хронологии, то мальчик со шрамом родился именно в этот день в 1980 году. Кинотеатры в эту дату показывают фильмы из серии «Гарри Поттер», устраиваются тематические вечеринки и фестивали, а некоторые рестораны добавляют в свое меню знаменитое сливочное пиво.