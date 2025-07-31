Женщины начинают и выигрывают: какие премьеры телесериалов ждут нас в августе

Немногочисленные августовские телепремьеры посвящены по большей части непростым женским судьбам. Так, в «Трех сестрах» девушки пытаются защитить мать от юного альфонса, в сериале «Баранкины и камни силы» юная извозчица пытается спасти себя и родственников с помощью могущественного артефакта, а во «Всё честно» Ким Кардашьян встает на защиту женщин при разводе. Из феминистского ряда выбивается, пожалуй, только «Вождь войны» — но Джейсон Момоа здесь настолько харизматичен в роли гавайского вождя, что телезрительницы, несомненно, мигом забудут о гендерной проблематике. О новых телесериалах августа рассказывают «Известия».
«Вождь войны»1 августа, Apple TV+
XVIII век. Четыре королевства Гавайских островов ведут бесконечные кровавые сражения друг с другом. Пользуясь разобщенностью гавайцев, белые колонизаторы Европы и Америки пытаются установить на островах свои порядки. В разгар гражданской войны домой возвращается Каиана — могучий и знатный воин, пользующийся уважением соплеменников. Наблюдая, как междоусобная вражда не дает Гавайям отстоять свою независимость, Каиана ставит перед собой трудную и опасную цель — объединить враждующие королевства перед лицом общей угрозы.
Любителям истории приготовиться: реальные события, которые через 30 лет беспрерывных войн привели к созданию единого Гавайского королевства под властью короля Камехамеха I, что позволило архипелагу сохранить независимость еще на столетие, в сериале отражены вполне реалистично. Но смотреть его следует, конечно, не из-за истории, а из-за бесконечно колоритного Джейсона Момоа с громовым голосом и в экзотических гавайских нарядах. Такая естественность понятна: Джейсон — уроженец Гонолулу, так что шоу делал бережно и с любовью, заодно взвалив на себя обязанности исполнительного продюсера и сценариста. Итогом его стараний стало красивое и увлекательное патриотическое кино. Чем не повод поучиться?
«Три сестры»1 августа, KION.
Сестры Ирина, Ольга и Маша мечтают переехать в столицу из Нижнего Новгорода, но жизнь в Москве слишком дорогая, и девушкам не справиться без матери — состоятельной хозяйки ювелирного бизнеса. Но, оказывается, у матери есть собственные планы и на свои деньги, и на собственную жизнь. С отдыха в Сочи она возвращается с новым возлюбленным — Никитой, который младше ее на 14 лет. Она твердо намерена устроить собственное счастье, не считаясь с расходами, — дочери же, в свою очередь, готовы на всё, чтобы не дать в обиду материнские капиталы. Трио готовит и с энтузиазмом воплощает заговор против Никиты, стараясь очернить его в глазах матери — а у той нервы тоже не железные, и неизвестно, устоит ли ее поздняя страсть под натиском решительных дочек.
История, как известно, повторяется дважды. Экзистенциальную трагедию трех сестер-провинциалок, исступленно восклицающих: «В Москву! В Москву!», Чехов рассказал 125 лет назад. Век прошел — настала очередь фарса с возрастными дамами в розовых лосинах, романтическим женихом и ужас до чего смешным словом «ватерклозет». Органичнее всех на экране выглядит всероссийская сваха Лариса Гузеева, жеманно чмокающая бородатенького Павла Деревянко. Правда, счастье в лице Павла Деревянко выглядит как-то неубедительно: неаккуратная бороденка, вечные спортивные трусы и испуганный взгляд на шикарные интерьеры ювелирши, словно упомянутый ватерклозет он видит впервые в жизни. Мечта о женском счастье, похоже, не удалась, но хоть за попытку спасибо.
«Баранкины и камни силы»7 августа, «Кинопоиск».
Феминистка Варвара, ставшая в 1806 году первой столичной женщиной-извозчиком — историки, молчать! — в результате странного ритуала попадает на улицы современной Москвы, где встречает своих потомков — таксиста с говорящим прозвищем Батя и трех его взрослых отпрысков. В подарок им она доставляет из прошлого волшебные камни, одаряющие суперспособностями — к примеру, невероятной силой и способностью остановить время. Поначалу Баранкины в восторге от своих новых талантов, однако вскоре они понимают, что камни не способны решить проблемы в отношениях. А вскоре выясняется, что, дабы род Баранкиных не прервался, им необходимо отправить Варвару обратно в прошлое, попутно разобравшись с таинственным бессмертным Велимиром, который охотится за редкими артефактами…
Городское фэнтези — жанр нынче чрезвычайно популярный, так что перенести в современную Москву камни силы и колдунов в черных плащах было неплохой идеей. Но тут фантазия засбоила, и, что делать с этими находками, сценаристы, похоже, так и не догадались. Так, способность останавливать время дает потомственным таксистам удачную возможность бесплатно полакомиться попкорном в супермаркете, а суперсила пригодится им для того, чтобы аккуратно перенести такси прямо к подъезду, заработав от клиентов высший балл для рейтинга. Да и фамилия главных героев тоже кажется подозрительно знакомой — так и хочется строгим голосом попросить очередного обладателя суперспособностей: «Баранкин, будь человеком!». Но не выходит: в очередной раз способность к чтению мыслей и телепортации помогает им разве что обзавестись автомобилем подороже.
«Чужой: Земля»12 августа, Disney+
Действие сериала разворачивается в 2120 году. При посадке на планету терпит крушение звездолет из чужой галактики, и исследовательница Венди под охраной военных отправляется на изучение места катастрофы. Там ей предстоит встретиться лицом к лицу с межгалактическим злом, обнаружив смертельную угрозу не только для Земли, но и для всей галактики. Ей предстоит выжить и принять на себя нелегкую ношу ответственности за судьбу планеты.
Сериал «Чужой: Земля» — очередной сиквел легендарного фильма Ридли Скотта, вышедшего на экраны в 1979 году. События киносаги происходят за 30 лет до «Чужого» и раскрывают предпосылки катастрофы. Над первым сезоном работал создатель «Фарго» Ной Хоули, а сам Ридли Скотт выступил в роли исполнительного продюсера. Отличная музыка, завораживающая постапокалиптическая атмосфера — жаль только, свою Сигурни Уивер создатели так и не нашли. Посмотрим, насколько хватит обаяния у дебютантки Сидни Чандлер.
«Бабочка»13 августа, Prime.
Тихий неприметный Дэвид Джанг несколько лет назад вернулся на родину из США и теперь живет спокойной жизнью. Соседи и не подозревают, что Джанг— агент спецслужб в отставке. Он мечтает прожить остаток жизни в покое, но бывшие коллеги настырны, и вскоре Джанг обнаруживает, что по его следу идет юная агентесса Ребекка, посланная экс-боссами по его душу. К изумлению обоих спецагентов, Ребекка оказывается дочерью Джанга, что никак не смягчает ее отношения к папаше, бросившему ее во младенчестве, не оставив адреса. Потребуется не одна зубодробительная драка спина к спине и не одна блестящая операция по устранению недругов, чтобы родственные чувства, наконец, взяли верх над гордостью, предубеждением и старыми ошибками.
Истории о семьях суперагентов — от «Детей шпионов» до сериала «Фубар» с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли — неизменно популярны у публики, однако на фоне достаточно свежего «Фубара» сюжет может показаться несколько заезженным. В этом смысле смена традиционных декораций американских мегаполисов на те же стеклянные небоскребы, но уже сеульские, неожиданно освежает: корейских суперагентов мы еще не видели. Музыка суперпопулярной кей-поп-группы BTS поднимает настроение, головокружительные драки и автомобильные погони на ее фоне выглядят особенно бодро. Любители жанра не заскучают.
«Всё честно»13 августа, Disney+
Сериал рассказывает о буднях и праздниках юридической компании, где работают только женщины, помогая также исключительно представительницам прекрасного пола. Главная героиня в исполнении Ким Кардашьян — известный адвокат по бракоразводным процессам, которая видит свою миссию в том, чтобы оградить женщин от бесчестных посягательств изменников и альфонсов на их доброе имя, образ жизни и состояние.
Невзирая на заявленную феминистскую тему, сериал, похоже, будет, скорее, фарсом, который равно взбесит и сторонников женского равноправия, и поклонников домостроя. Ким Кардашьян в роли именитой адвокатессы не изменяет своему привычному светскому имиджу, щеголяя на экране вырезами модных блузок, доходящими до пупа, разрезами стильных юбок, открывающими всё самое дорогое, и эксклюзивными бусами, собранными, кажется, из шаров для бильярда. Коллег она подобрала себе под стать. Наоми Уоттс, когда-то сыгравшая подружку Кинг-Конга, явно запомнила приемы обращения с назойливыми двуногими обезьянами, а Гленн Клоуз, известная детям 90-х как Круэлла ДеВилль из «101 далматинца», не утеряла способности демонически хохотать и делать противоречивые заявления вроде: «Лучшие друзья девушек — не бриллианты, а пистолеты». В общем, повеселимся от души.