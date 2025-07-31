Женщины начинают и выигрывают: какие премьеры телесериалов ждут нас в августе

Сестры Ирина, Ольга и Маша мечтают переехать в столицу из Нижнего Новгорода, но жизнь в Москве слишком дорогая, и девушкам не справиться без матери — состоятельной хозяйки ювелирного бизнеса. Но, оказывается, у матери есть собственные планы и на свои деньги, и на собственную жизнь. С отдыха в Сочи она возвращается с новым возлюбленным — Никитой, который младше ее на 14 лет. Она твердо намерена устроить собственное счастье, не считаясь с расходами, — дочери же, в свою очередь, готовы на всё, чтобы не дать в обиду материнские капиталы. Трио готовит и с энтузиазмом воплощает заговор против Никиты, стараясь очернить его в глазах матери — а у той нервы тоже не железные, и неизвестно, устоит ли ее поздняя страсть под натиском решительных дочек.