Научная гимнастика: в России начались показы «Фантастической четверки»

В России с 31 июля начинаются показы кинофильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Это четвертая попытка перенести на большой экран приключения группы марвеловских супергероев, предыдущие были в 1994, 2005 и 2015 годах, все они не добились ни значительных коммерческих сборов, ни любви фанбазы. Новинка же стала одним из самых успешных релизов года в США и собрала там почти $130 млн, мировая касса составляет сейчас $230 млн. Фильм доступен россиянам в формате предсеансового обслуживания в профессиональном дубляже.
Кому подойдет новинка.
«Фантастическая четверка: Первые шаги» — не просто четвертая попытка адаптировать команду супергероев для кино, а яркий пример системного провала студии Marvel Studios в понимании сути коллектива, который заработал огромную любовь у гиков на страницах комиксов. Франшиза, известная как «Королевская семья Marvel», с глубокими семейными драмами и научной фантастикой, вновь оказалась обесценена шаблонным подходом кинематографистов.
Предыдущие экранизации терпели неудачу не из-за «неудачного кастинга» или «плохого режиссера». С этим как раз часто всё было хорошо. Они проваливались из-за того, что Marvel никогда не уделяла команде должного внимания. Вместо того чтобы раскрыть уникальность «Четверки» как семьи с конфликтами, амбициями и ростом, студия предпочитала упрощать их до уровня «супергеройской банды», где главное — экшен и яркие костюмы. Даже если отдельные сцены двух фильмов Мэтта Шоу (например, динамика между Ридом и Доктором Думом) получались живыми, они тонули в общем потоке бессмысленного экшена и нелепых сюжетных ходов (вроде «превращения Сью в невидимую леди за пять минут»).
Новая экранизация не исправляет эту ошибку — она лишь транспортирует проблемы в альтернативную вселенную. Перенос команды на «Землю-838» и отказ от детализации их предыстории — это не «смелый эксперимент», а ленивый ход, позволяющий студии избежать необходимости объяснять зрителю, кто такие Рид, Сью, Джонни и Бен. Результат? Зритель видит группу незнакомцев, чьи мотивы, страхи и связи с миром не раскрыты даже на базовом уровне. «Семья» превращается в набор персонажей, которые «вдруг решили объединиться», а не в группу, прошедшую через десятилетия совместных побед и поражений. Им явно есть чему поучиться у Вина Дизеля и новых «Форсажей».
Единственный лучик надежды в фильме — игра Педро Паскаля (Рид Ричардс) и Ванессы Кирби (Сьюзан Шторм). Паскаль, известный по ролям в «Одних из нас», «Игре престолов» и «Мандалорце», сегодня вообще один из самых востребованных артистов в мире. Его снимают Педро Альмодовар и Ари Астер, сейчас в российском прокате идет «Материалистка», где он тоже в главной роли. Паскаль в новом фильме смог передать интеллектуальный пыл Рида, его одержимость наукой и скрытую тревогу за близких. Но играть ему не дают, в сценарии у его героя ни одной глубокой сцены. Вместо того чтобы показать, как Рид борется с чувством вины за прошлые ошибки команды, фильм ограничивает его фразами вроде «я должен был быть осторожнее» — пустыми, лишенными эмоционального веса.
Кирби, в свою очередь, прекрасно справляется с ролью Сью: она передает ее внутреннюю силу, заботу о команде и ту самую «невидимую» боль от того, что ее способности всегда были в тени брата и мужа. Но опять же — сценарий не дает ей простора. Вместо развития ее конфликта с отцом или роста как лидера ее вынудили произносить банальные реплики. «Мы должны защитить Землю», — провозглашает она. И у зрителя сразу возникает желание оставить попкорн в кресле и покинуть зал. Примечательно, но в реальности ролик с тем, как Паскаль волнуется на Comic Con и Кирби держит его за руку, стал виральным, но в кино эту экранную химию расплескали на стадии продакшена.
Главное разочарование фильма.
Самым большим разочарованием фильма становится образ Галактуса, пожирателя миров, который в комиксах воплощает саму угрозу существованию Вселенной. Вместо того чтобы передать его мощь и трагедию (как это сделал Джулиан МакМэхон в фильме «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного серфера», сыграв его как древнее существо, вынужденное пожирать миры, чтобы выжить), Marvel превращает его в пародию.
Галактус в новом фильме — это не космический ужас, а «просто большой мужчина с рогами», который бродит по пустому Нью-Йорку и предлагает героям сделку: «Отдайте мне вашего сына, и я пощажу Землю». Даже не пытаясь скрыть, насколько это абсурдно, фильм пытается подать это как «напряженный выбор», но зритель лишь усмехается над нелепостью сценария. В сериале «Нелюди» (2017) аналогичная угроза (пробуждение Тиамута) создавалась через атмосферу тревоги, невидимое присутствие существа и нарастающий страх жителей. Здесь же Галактус — это не угроза, а «злодей № 5» в MCU, который даже не заслуживает имени.
Технические аспекты фильма не спасают ситуацию. Визуальные эффекты, особенно в сценах с маленьким Франклином Ричардсом и трансформацией Джонни Шторма в Человека-факела, выглядят убого: кожа героя-пламени искусственно-красная, а движения — механические, словно анимированы в дешевой программе. Даже «крутые» сцены боя с Галактусом разочаровывают: вместо эпичных разрушений и динамики мы видим, как герои «бьют» по некой субстанции, которая даже не реагирует на удары.
«Фантастическая четверка: Первые шаги» — это не просто плохой фильм. Это пример того, как студия, обладающая неисчерпаемыми ресурсами, может испортить даже команду-икону. Marvel не понимает, что суть «Четвёрки» — не в костюмах и экшене, а в их семейных узах, в их способности расти через конфликты и в их роли как «научных героев», которые борются не только с злодеями, но и с собственными слабостями. Вместо этого фильм дает зрителю слабый, лишенный глубины сценарий, где персонажи — лишь марионетки в руках сюжета. Что касается актеров, то они без сомнения стараются, но не могут спасти то, что разрушено на корню. Наконец, злодеи тут не вызывают ни страха, ни уважения.
Для фанатов комиксов этот фильм — очередной проходняк летнего киносезона. Безусловно, есть цифры: из отчета Variety следует, что новинка стала четвертой по величине сборов премьерой 2025 года в США. Подобный результат превосходит прогнозы рынка, где ожидалось, что выручка составит в пределах $100−110 млн. Если говорить о международном прокате, то фильм и там работает хорошо, у него почти $230 млн на момент написания материала. Это самый успешный дебют в истории команды из четырех друзей, сумевший превзойти $56 млн забытой неудачной попытки «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» 2007 года.
Marvel Studios когда-то подарила миру такие шедевры, как «Железный человек» и «Мстители», но сегодня она предпочитает зарабатывать на шаблонах, а не на идеях. «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это очень слабое и предсказуемое начало для шестой фазы киновселенной Marvel, ведущее зрителя к апогею в виде масштабного «Мстители: Судный день» с Робертом Дауни-младшим. Но всё это будет лишь в декабре 2026 года, а сейчас мы получили лишь слабозаметный летний боевик, на фоне которого даже «Громовержцы» выглядят как смелое артхаусное кино в духе раннего Такэси Китано.