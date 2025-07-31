Научная гимнастика: в России начались показы «Фантастической четверки»

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — это не просто плохой фильм. Это пример того, как студия, обладающая неисчерпаемыми ресурсами, может испортить даже команду-икону. Marvel не понимает, что суть «Четвёрки» — не в костюмах и экшене, а в их семейных узах, в их способности расти через конфликты и в их роли как «научных героев», которые борются не только с злодеями, но и с собственными слабостями. Вместо этого фильм дает зрителю слабый, лишенный глубины сценарий, где персонажи — лишь марионетки в руках сюжета. Что касается актеров, то они без сомнения стараются, но не могут спасти то, что разрушено на корню. Наконец, злодеи тут не вызывают ни страха, ни уважения.