Старые песни от главных: Tyga в «Речном», Александр Серов на ВДНХ

Сюжет переносит зрителя в маленький провинциальный городок в штате Висконсин. По какой-то причине недавно умершие люди неожиданно вернулись к жизни и начали сеять хаос. Внешне ничего в них не изменилось, лишь появилась способность к регенерации. В числе воскресших оказалась и Эм Сайпресс — дочь местного шерифа и младшая сестра офицера Дэйны Сайпресс. Девушка не помнит, как умерла. Теперь ее сестра должна найти убийцу. Под подозрение попали все — и живые, и мертвые.