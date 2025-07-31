Старые песни от главных: Tyga в «Речном», Александр Серов на ВДНХ

Кино.
Мой папа — медведь, 6+
Режиссер: Максим Максимов. В ролях: Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Александр Головин, Андрей Пынзару.
Фото: Arna MediaКадр из фильма «Мой папа — медведь».
Маше уже 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа берет ее с собой в небольшой домик в лесу на выходные. Но однажды вместо него из леса возвращается самый настоящий медведь! Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой.
С 31 июля в прокате.
Банда аутсайдеров, 18+
Режиссер: Жан-Люк Годар. В ролях: Анна Карина, Сами Фре, Клод Брассёр, Луиса Кольпейн.
В повторный прокат выходит классика французского кинематографа. Фильм, снятый Годаром в 1964 году, стал этапным для эпохи новой волны. А спустя более полувека он вдохновил Бернардо Бертолуччи на съемки «Мечтателей», и герои там точно так же бегут наперегонки через весь Лувр.
Фото: Anouchka FilmsКадр из фильма «Банда аутсайдеров».
Двое скучающих приятелей Артур и Франц одержимы голливудскими гангстерскими фильмами. Знакомство на курсах английского с Одиль приводит к плану совместного ограбления: в особняке ее тети спрятана крупная сумма. Коротая время в ожидании удобного момента, троица оказывается в водовороте дружбы, флирта и ревности — пока не вмешивается дядя Артура, заставляя действовать раньше срока и превращая легкую авантюру в опасное предприятие…
С 31 июля в прокате.
Хирург, 18+
Режиссер: Илья Ермолов. В ролях: Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Анна Завтур, Евгений Санников, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов.
Фото: ИвиКадр из сериала «Хирург».
Успешный хирург-трансплантолог Сергей Коваленко сбегает из тюрьмы, куда угодил по ложному обвинению в убийстве. Чтобы найти и покарать подставивших его, он погружается в ад подпольной торговли органами, где жизнь — дорогой товар. Помогает ему лишь случайная попутчица Юля.
С 31 июля в онлайн-кинотеатрах «Иви» и START.
Три сестры, 16+
Режиссер: Маруся Трубникова. В ролях: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин.
Фото: МедиасловоКадр из сериала «Три сестры».
Три сестры — Ира, Оля и Маша — мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода, полагаясь на помощь своей матери, состоятельной владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. У каждой свой расчет: младшая собирается учиться в столице, средняя — перевезти свою семью, которая «уже выросла из этого города», а старшей светит перспективная карьера.
С 1 августа в онлайн-кинотеатре KION.
Воскрешение, 18+
Режиссеры: Самир Реэм, Аманда Роу. В ролях: Мелани Скрофано, Дэвид Джеймс Эллиотт, Роми Уэлтман, Стивен Огг, Гия Сандху, Лара Джин Хоростецки, Энди Маккуин.
Фото: Blue Ice PicturesКадр из сериала «Воскрешение».
Сюжет переносит зрителя в маленький провинциальный городок в штате Висконсин. По какой-то причине недавно умершие люди неожиданно вернулись к жизни и начали сеять хаос. Внешне ничего в них не изменилось, лишь появилась способность к регенерации. В числе воскресших оказалась и Эм Сайпресс — дочь местного шерифа и младшая сестра офицера Дэйны Сайпресс. Девушка не помнит, как умерла. Теперь ее сестра должна найти убийцу. Под подозрение попали все — и живые, и мертвые.
С 1 августа на стриминговом сервисе viju.
Театры.
Лебединое озеро, 6+
Хореографы: Мариус Петипа, Лев Иванов. В ролях: Мария Ильюшкина, Эван Капитен, Алла Бочарова, Елена Чернова, Валери Гомес де Кадис, Андрей Сорокин, Вячеслав Спильчевский.
Фото: пресс-служба Театра ЯкобсонаБалет «Лебединое озеро».
Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона завершает свои гастроли на Исторической сцене Большого театра России одним из самых значимых спектаклей классического репертуара. Созданная в 2015 году со строгим соблюдением классических канонов постановка сразу завоевала любовь зрителей. В декорациях народного художника России Вячеслава Окунева угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций. Постановка пройдет в сопровождении симфонического оркестра.
1, 2, 3 августа, 13:00, 19:00, Большой театр, Историческая сцена.
Эсмеральда, 12+
Режиссер: Михаил Бессмертнов. В ролях: Наталья Одинокова, Александр Петриченко.
Фото: пресс-служба РАМТаБалет «Эсмеральда».
«Летние балетные сезоны» на сцене РАМТа продолжает балет «Эсмеральда», написанный по канонам романтического театра середины XIX века. Один из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюль Жозеф Перро отказался от трагического финала и сохранил героям жизнь. Острые социальные подтексты романа Гюго были скрыты, и на первый план вышла история любви. «Эсмеральда» в исполнении Национального классического балета под руководством балерины и педагога Анны Нехлюдовой впечатляет многочисленными па-де-де и сложными партиями главных героев.
5 августа, 19:00, РАМТ.
Последняя сказка, 12+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Анастасия Стоцкая, Юлия Чуракова, Александр Бабик, Алексей Фалько.
Фото: пресс-служба «Бродвей Москва’Спектакль “Последняя сказка”.
Спектакль-путешествие, где восточная сказка встречается с современностью. История влюбленной пары из современной Москвы — Макса и его девушки Жени, которые волей судьбы переносятся в сказочный мир «Тысячи и одной ночи». Зрелище потрясает воображение: великолепные дворцы возникают будто по волшебству, таинственный караван движется прямо между зрителями, а персонажи совершают полет на настоящем ковре-самолете. Восточные мелодии здесь гармонично сливаются с современной музыкой, а знаменитый хит Таркана Şikidim в свежей обработке превращается в завораживающий «Танец огня».
2−3 августа, 13:00; 5−7 августа, 19:00; МДМ.
Концерты.
Лето. Любовь. Lumisfera, 6+
Новая программа Lumisfera — идеальное свидание, о котором можно только мечтать: лето, свежий воздух, закат, романтика и волшебство, разлитые в воздухе среди 8 тыс. мерцающих свечей. В программе вечера культовые дуэты из бессмертных мюзиклов и мировые хиты ABBA, Alphaville, R. Kelly, Анны Герман о любви в исполнении симфонического оркестра и признанных звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Юлии Ивы.
Фото: пресс-служба Lumisfera.
2 августа, 21:00, Зеленый театр ВДНХ.
Tyga, 18+
Американский рэпер Tyga выступит на сцене «Речного», чтобы устроить настоящую хип-хоп-вечеринку под открытым небом. На московском концерте прозвучат его главные хиты — Taste, Rack City, Loyal, Ayo и многие другие треки, которые давно стали частью уличной культуры. Tyga — один из самых ярких артистов своего поколения. В его арсенале есть не только уверенный флоу, качающие биты, но и уникальный калифорнийский стиль, сочетающий уличную дерзость с музыкальной легкостью.
Фото: Global Look Press/Zuma/Australian PressРэпер Tyga.
2 августа, 16:00, «Речной».
Александр Серов, 6+
Долгожданный летний концерт «На бис» легенды российской эстрады Александра Серова. Зрители услышат как самые известные песни, так и редкие композиции, которые нечасто звучат на больших концертах. Также ожидаются секретные гости и неожиданные дуэты.
Фото: пресс-служба концерта «На бис’Певец Александр Серов.
1 августа, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.
Музеи.
На глубине только и разговоры о любви, 0+
Персональный выставочный проект художника Жени Жари, где абстрактный поп-арт встретится с чувственной романтикой. Работы Жени Жари отсылают к коллажам Матисса, цветам Гогена и Хокни, плоские абстрактные изображения ведут стилистический диалог с такими направлениями, как Hard-edge painting, Superflat Мураками в их наивной интерпретации. Придуманный мир пальм, рыб, кораллов и цветов представлен в виде абстрактных, но узнаваемых форм.
Фото: предоставлено агентством AccentКартина «Батюшка».
С 31 июля по 31 августа, Accent.
Большой дом больших артистов, 6+
Экспозиция посвящена уникальной истории знаменитого Дома артистов Большого театра в Брюсовом переулке. И конечно, его выдающимся жильцам: дирижерам, певцам, художникам, а также незаметным, но не менее важным сотрудникам ГАБТ СССР. Козловский, Обухова, Нежданова, Голованов, Федоровский — они были кумирами миллионов. Но как они жили, чем увлекались, как проводили свободное время? Об этом расскажет выставка.
Фото: пресс-служба Музея музыкиЭкспозиция «Большой дом больших артистов».
До 29 марта, Музей-квартира Н. С. Голованова.
Осторожно раскрашено, 6+
Проект, посвященный истории цветной фотографии, который будет представлен в музее уже в конце этого года. В экспозицию вошло более 50 работ из собрания музея и частных коллекций — от первых попыток «добавить красок», продиктованных ограничениями новой технологии, до концептуальных поисков фотографов конца XX века. Особое место занимают японские раскрашенные альбумины, советский студийный анилин и авторские техники. Главный шедевр выставки — произведения в редкой технике мизунотипии, или золотой фотографии, изобретенной в Японии в конце XIX века Ханбэем Мизуно.
Фото: пресс-служба РОСФОТОКартина неизвестного автора, парк Уэно, Токио.
С 1 августа, музейно-выставочный центр РОСФОТО (Санкт-Петербург).
О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII-XX веков, 0+
Выставка иллюстрирует историю становления и развития жанра морского пейзажа — марины — в русской живописи от XVIII до начала XXI века. Отдельное внимание на выставке уделяется созданию портретов отважных моряков и трудолюбивых рыбаков. Работы таких мастеров, как Федор Богородский, Борис Ермолаев, Владимир Лебедев. Обогатят экспозицию так же, как и бронзовые и мраморные фигуры работ знаменитых скульпторов Федота Шубина, Матвея Чижова, Михаила Аникушина и других.
Фото: пресс-служба Русского музеяВыставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII-XX веков».
До 26 октября, Русский музей.
Фестивали.
Карандаш-фест, 6+
Живописный мост через Волгу, набережная и парки Старицы станут декорациями для первого фестиваля, который соберет команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других городов России. В программе как патриархи нашей клоунады, так и актуальные молодые уличные театры, цирковые студии, духовые оркестры и соло-артисты площадного жанра. Гости «Карандаш-феста» окажутся в атмосфере традиционного русского балагана в его современной̆ интерпретации. Среди хедлайнеров — артисты легендарного театра «Лицедеи», театры клоунады «Микос» и «Комик-Трест» — победители и лауреаты театральных фестивалей в Авиньоне и Эдинбурге.
Фото: пресс-служба «Карандаш-феста’Спектакль “Улитная рапсодия” в рамках “Карандаш-феста”.
2 августа, Старица (Тверская область).
Территория будущего. Москва-2030, 6+
На десятках площадок посетителей ждут различные форматы активностей, которые ассоциируются с представлениями о будущем, инновациях, технологиях. В их центре — человек.
Фото: moscow2030.mos.ruТерритория форума «Территория будущего. Москва-2030».
Жители и гости столицы смогут почувствовать себя инженерами будущего, стать киберспортсменами. Концертная программа ждет гостей спортивного фестиваля «Москва-2030. Спорт. Человек будущего» в «Лужниках». 1 августа в 19:00 музыкальный марафон откроется выступлением Кати Адушкиной. 2 августа в 18:00 на сцену выйдет группа Nemiga. Завершит первые музыкальные выходные Татьяна Буланова 3 августа в 19:00.
С 1 по 31 августа, Москва.