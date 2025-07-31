Счёт открыл Арсен Адамов уже на четвёртой минуте, а вскоре Лусиано Гонду удвоил преимущество гостей. «Ахмат» отыграл лишь один мяч ближе к концу встречи: Мохамед Конате пробил с пенальти на 82 минуте. Эта победа стала для «Зенита» девятой подряд в противостояниях с клубом Грозного во всех турнирах.
Зенит победил Ахмат со счётом 2:1 в групповом этапе Кубка России
Петербургский «Зенит» начал выступление в групповом этапе Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Фонбет — Кубка России с выездной победы над «Ахматом» со счётом 2:1. Матч прошёл в Грозном на «Ахмат-Арене».