Телеведущая Лазарева назвала искренними слова о радости из-за ударов ВСУ по РФ

Татьяна Лазарева, осужденная в России за пропаганду терроризма, назвала «искренним» свое заявление о «радости» из-за ударов ВСУ по России. После этого высказывания в 2023 году ее внесли в реестр экстремистов, объявили в розыск и приговорили к 6,5 года колонии заочно. А неделю назад в суд поступило новое уголовное дело против телеведущей — о неисполнении обязанностей иноагента.