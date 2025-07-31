Календарь на 31 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Фанаты серии книг о мальчике-волшебнике отмечают этот праздник в день рождения Джоан Роулинг — британской писательницы, которая создала вселенную Гарри Поттера. В книгах не указывается напрямую дата его рождения, но преданные фанаты вычислили, что это 1980 год. Гарри Поттер стал звездой поп-культуры, и многие читатели, критики и зрители включили его в список величайших вымышленных персонажей всех времен. По словам Роулинг, идея серии книг о Гарри Поттере пришла ей в голову, когда она ждала поезд из Манчестера в Лондон в 1990 году. Во время поездки она придумала сюжет и главных героев. В течение следующих пяти лет Роулинг работала над рукописью, написав множество черновиков в кафе Эдинбурга. Многие поклонники творчества Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера, устраивая тематические вечеринки и другие мероприятия, потому что этот праздник помогает поверить в сказку.