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Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне атак БПЛА

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт ограничил полеты.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.

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«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Решение о введении ограничений принято на фоне объявленной ракетной опасности в Краснодарском крае и Ростовской области. Оперативную информацию о режиме предупреждения распространило официальное приложение МЧС России. Данные меры направлены на предотвращение возможных инцидентов, связанных с угрозой воздушного пространства в южных регионах страны.

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