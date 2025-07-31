СП предложила рассмотреть возможность соцконтракта для участников СВО

В прошлом году финансирование из федерального бюджета и бюджетов регионов РФ на основании соцконтракта направлено 38,3 миллиарда рублей, что ниже на 10,9% по сравнению с 2023 годом, в основном за счет средств федерального бюджета. Так, было заключено более 204,7 тысяч соцконтрактов, социальную помощь получили более 553 тысяч малоимущих граждан и членов их семей. При этом почти 59% соцконтрактов заключено с представителями семей с детьми.