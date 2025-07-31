В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за предвыборную агитацию

Отмечается, что предложенные изменения не касаются граждан Республики Беларусь. Проектом за привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума иностранных граждан или лиц без гражданства, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 500 рублей, на должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.