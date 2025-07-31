Полностью беспилотный поезд запустят на МЦК в Москве

«Прекрасная беспилотная “Ласточка”, с августа 2024 года она используется, мы нарабатываем опыт уровня А3, третья автоматизация, и сейчас готовимся к четвертому уровню, я думаю, что в следующем году мы на него выйдем», — поделился информацией генеральный директор РЖД.