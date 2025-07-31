С 1 августа вводится новый запрет. Как изменятся цены на бензин и дизель в конце лета

— Запрет на экспорт бензина — это мера, которая уже неоднократно применялась в прошлом, и каждый раз носила скорее краткосрочный, чем системный характер. Формальный повод для ограничения — это стремительный рост биржевых цен, который ставит под угрозу стабильность внутреннего рынка в пиковый сезон. Однако за этим решением стоит более глубокая проблема: топливный рынок уже не реагирует на рыночные сигналы так, как того требует экономическая логика. Его разбалансированность стала результатом сразу нескольких перекрывающихся факторов, — отметил независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.