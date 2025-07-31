В NASA рассказали о приближении самого длинного солнечного затмения

Длительность этого явления объясняется несколькими факторами. Во-первых, Земля в этот момент будет находиться в самой удалённой от Солнца точке своей орбиты, из-за чего солнечный диск будет казаться меньше. Во-вторых, Луна окажется максимально близко к Земле, что сделает её видимой более крупной. В-третьих, затмение пройдет вблизи экватора, где тень Луны движется медленнее по поверхности планеты.