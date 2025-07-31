В NASA рассказали о приближении самого длинного солнечного затмения

2 августа 2027 года произойдет полное солнечное затмение, которое называют «затмением века» из-за его длительности — 6 минут и 23 секунды. Это станет самым продолжительным затмением, наблюдаемым с Земли, начиная с 1991 года, сообщает NASA.
Следующее затмение с подобной продолжительностью ожидается только после 2100 года.
Длительность этого явления объясняется несколькими факторами. Во-первых, Земля в этот момент будет находиться в самой удалённой от Солнца точке своей орбиты, из-за чего солнечный диск будет казаться меньше. Во-вторых, Луна окажется максимально близко к Земле, что сделает её видимой более крупной. В-третьих, затмение пройдет вблизи экватора, где тень Луны движется медленнее по поверхности планеты.
Полное затмение можно будет наблюдать в некоторых районах Испании, Северной Африки и Ближнего Востока. В других местах будет видно частичное затмение или оно вовсе не будет заметно.
NASA также опровергло недавние слухи о том, что полное солнечное затмение можно будет увидеть уже 2 августа 2025 года, подчеркнув, что до этого события остаётся более двух лет.
Кроме того, 21 сентября 2025 года ожидается частичное солнечное затмение, доступное для наблюдения в некоторых регионах Африки, Европы и Южной Азии, но невидимое в Северной Америке и других частях мира.
Ранее российский астроном запечатлел солнечное пятно.