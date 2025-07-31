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Strategic Culture: Трамп скоро решится на замену Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может скоро решиться на замену украинского коллеги Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет. Об этом написало издание Strategic Culture.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может скоро решиться на замену украинского коллеги Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет. Об этом написало издание Strategic Culture.

— Трамп теряет терпение по поводу Украины. Его недавние воинственные слова в адрес президента РФ Владимира Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому очевидно, что американский лидер скоро попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, в его представлении, завоевать большее уважение главы РФ. Замена Зеленского — самая легкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется, — сказано в статье.

Такой ход главы Белого дома станет четким сигналом для Франции, Британии и ФРГ о том, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только он, отметили авторы публикации.

Дональд Трамп отдал указание «разобраться» с Владимиром Зеленским сразу после их конфликта в Овальном кабинете. Об этом заявил 30 июля бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

По его словам, предыдущая администрация США запросила материалы, собранные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

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