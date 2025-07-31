Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может скоро решиться на замену украинского коллеги Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет. Об этом написало издание Strategic Culture.
— Трамп теряет терпение по поводу Украины. Его недавние воинственные слова в адрес президента РФ Владимира Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому очевидно, что американский лидер скоро попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, в его представлении, завоевать большее уважение главы РФ. Замена Зеленского — самая легкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется, — сказано в статье.
Такой ход главы Белого дома станет четким сигналом для Франции, Британии и ФРГ о том, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только он, отметили авторы публикации.
Дональд Трамп отдал указание «разобраться» с Владимиром Зеленским сразу после их конфликта в Овальном кабинете. Об этом заявил 30 июля бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
По его словам, предыдущая администрация США запросила материалы, собранные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).