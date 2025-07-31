Strategic Culture: Трамп скоро решится на замену Зеленского

— Трамп теряет терпение по поводу Украины. Его недавние воинственные слова в адрес президента РФ Владимира Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому очевидно, что американский лидер скоро попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, в его представлении, завоевать большее уважение главы РФ. Замена Зеленского — самая легкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется, — сказано в статье.