Чёрное море у берегов Одессы позеленело из-за обилия водорослей

В Одессе из-за цветения водорослей позеленело Чёрное море. Видео © Telegram / Страна.ua.
На видео, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», видно, как отдыхающие пытаются очистить воду, используя вилы. Цветение водорослей — привычное сезонное явление для курорта, особенно в летние месяцы. Оно может сопровождаться неприятным запахом и ухудшением качества воды.
Ранее Life.ru писал, что жителей Одессы шокировал странный «летучий корабль». Очевидцы засняли над Чёрным морем парящее в воздухе морское судно. На самом деле — это Fata Morgana. Так называется явление сложной оптической иллюзии, которое возникает из-за чередования слоёв воздуха разной температуры и плотности. Именно поэтому объекты на горизонте могут выглядеть искажёнными.