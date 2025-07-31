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Чёрное море у берегов Одессы позеленело из-за обилия водорослей

Чёрное море у берегов Одессы затянуло водорослями, что вызвало беспокойство у жителей и туристов. Местные паблики сравнили море с болотом, отмечая, что вода позеленела.

Источник: Life.ru

В Одессе из-за цветения водорослей позеленело Чёрное море. Видео © Telegram / Страна.ua.

На видео, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», видно, как отдыхающие пытаются очистить воду, используя вилы. Цветение водорослей — привычное сезонное явление для курорта, особенно в летние месяцы. Оно может сопровождаться неприятным запахом и ухудшением качества воды.

Ранее Life.ru писал, что жителей Одессы шокировал странный «летучий корабль». Очевидцы засняли над Чёрным морем парящее в воздухе морское судно. На самом деле — это Fata Morgana. Так называется явление сложной оптической иллюзии, которое возникает из-за чередования слоёв воздуха разной температуры и плотности. Именно поэтому объекты на горизонте могут выглядеть искажёнными.