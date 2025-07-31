Чёрное море у берегов Одессы позеленело из-за обилия водорослей

Ранее Life.ru писал, что жителей Одессы шокировал странный «летучий корабль». Очевидцы засняли над Чёрным морем парящее в воздухе морское судно. На самом деле — это Fata Morgana. Так называется явление сложной оптической иллюзии, которое возникает из-за чередования слоёв воздуха разной температуры и плотности. Именно поэтому объекты на горизонте могут выглядеть искажёнными.