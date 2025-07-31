Reuters: Украине грозит нашествие саранчи и смерть урожая

Ранее рои саранчи уже были замечены в различных регионах Украины, включая Киев и Киевскую область, а также в Днепропетровской и Запорожской областях, где насекомые угрожали урожаю и могли негативно влиять на здоровье людей с аллергией. В соседней России в июле также вводились фитосанитарные зоны из-за угрозы сельскому хозяйству от карантинных объектов, что подчеркивает масштаб проблемы для аграрного сектора региона.