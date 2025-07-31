Reuters: Украине грозит нашествие саранчи и смерть урожая

Саранча может уничтожить подсолнухи.
Массовое нашествие саранчи зафиксировано в южных регионах Украины, где вредитель угрожает урожаю подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает издание Reuters.
«Саранча, способная за считанные дни уничтожить огромные площади посевов, традиционно размножается в укромных местах вдоль рек или на необрабатываемых территориях, и бороться с ней в регионах, прилегающих к линии фронта, практически невозможно», — отмечают эксперты издания. Борьба с саранчой осложняется особенностями ее размножения и территориальной спецификой.
В текущем сезоне численность вредителя существенно возросла из-за благоприятных погодных условий и ограниченного доступа к части земель, где обычно проводится обработка инсектицидами. В результате насекомые формируют многочисленные стаи, которые мигрируют на новые территории, нанося значительный ущерб посевам подсолнечника, кукурузы и других культур.
Ранее рои саранчи уже были замечены в различных регионах Украины, включая Киев и Киевскую область, а также в Днепропетровской и Запорожской областях, где насекомые угрожали урожаю и могли негативно влиять на здоровье людей с аллергией. В соседней России в июле также вводились фитосанитарные зоны из-за угрозы сельскому хозяйству от карантинных объектов, что подчеркивает масштаб проблемы для аграрного сектора региона.