Ей рукоплескал мир, а убил собутыльник. Жестокая судьба первой советской олимпийской медалистки

В начале 1990-х Иванова с супругом поехали в Турцию: им предложили очень выгодный и интересный контракт. Там же она узнала о своей беременности. Не желая терять предложение, Кира сделала аборт, но прогадала: в итоге турки отменили соглашение. В Россию она вернулась ни с чем, потеряв и ребёнка, и работу. С Константином жизнь также не сложилась, и алкоголь сыграл тут не последнюю роль. Кира стала пить практически так же, как пила её мать. Муж не выдержал длительных запоев и ушёл. Фигуристку отстранили и от работы с детьми, так как порой она приходила на тренировки, будучи не в форме.