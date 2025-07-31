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Леонид Якубович рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес»

Якубович намерен работать в Поле чудес, пока программа симпатична зрителям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович заявил в интервью сайту aif.ru, что будет работать в капитал-шоу «Поле чудес» до тех пор, пока программа будет нравиться аудитории и приносить успех телеканалу, добавив, что философски относится к вероятности того, что когда-нибудь передачу закроют.

«Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу. Но всё, естественно, начинается, и всё имеет свой конец, и я это прекрасно понимаю. Поэтому я к этому отношусь философски очень», — рассказал Якубович.

При этом он подчеркнул, что никогда не заявлял о своем желании покинуть программу.

«Подобные заявления относятся к категории абсолютного вранья, которое удивляет меня своим извращенным умом», — подчеркнул телеведущий.

Якубович — советский актер и телеведущий, народный артист РФ, родился 31 июля 1945 года в Москве. Он окончил МИСИ в 1971 году, а в 2002 году — Калужское авиационное училище: является пилотом 3-го класса и подполковником в отставке. С 1979 года он занимался литературной деятельностью — писал тексты и сценарии для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», затем пьесы, сценарии и монологи для юмористов. С 1991 года Якубович стал постоянным ведущим телепередачи «Поле чудес», заменив Влада Листьева, который занялся работой над ток-шоу «Тема».