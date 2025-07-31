Леонид Якубович рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес»

Якубович — советский актер и телеведущий, народный артист РФ, родился 31 июля 1945 года в Москве. Он окончил МИСИ в 1971 году, а в 2002 году — Калужское авиационное училище: является пилотом 3-го класса и подполковником в отставке. С 1979 года он занимался литературной деятельностью — писал тексты и сценарии для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», затем пьесы, сценарии и монологи для юмористов. С 1991 года Якубович стал постоянным ведущим телепередачи «Поле чудес», заменив Влада Листьева, который занялся работой над ток-шоу «Тема».