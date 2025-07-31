Актер Алексей Гаврилов, известный по сериалу «Универ», сделал заявление о ситуации на Украине. В интервью «Пятому каналу» он заявил, что страна стала мировым лидером в сфере нелегальной торговли органами.
«Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — это Украина. Это Украина, которая торгует органами и делает это не стесняясь», — заявил Гаврилов. По его мнению, прекратить эту незаконную деятельность возможно только после победы России в специальной военной операции.
Актер также обвинил украинские власти в использовании военного конфликта для политических манипуляций и личного обогащения за счет международных партнеров.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль после смены должности начал с вранья про силовую мобилизацию.