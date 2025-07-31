Отпуск меньше 14 дней: Life.ru выяснил, где в России живут главные трудоголики страны

Почти половина респондентов (47%) берёт ежегодный отпуск продолжительностью от 14 до 28 дней. Более четверти россиян — 28% — официально отдыхают меньше 14 дней. Больше всего «трудоголиков» проживает в Москве, Казани, Самаре и Санкт-Петербурге. В топе городов, жители которых отдыхают больше 28 календарных дней, — Екатеринбург, Москва и Новосибирск.
Более половины (52%) опрошенных продолжают выполнять рабочие обязанности в отпуске. Отношение близких к такому режиму в основном нейтральное, а 21% поддерживает необходимость трудиться во время отдыха.
Операционный директор HR-холдинга Лусине Абгарян отметила, что такие результаты свидетельствуют о дефиците баланса между работой и восстановлением. По её словам, постоянная занятость в отпуске говорит о профессионализме, но при этом сигнализирует о рисках снижения продуктивности из-за недостатка полноценного отдыха.
Ранее Life.ru сообщал, что в России может появиться отпуск для отцов при рождении ребёнка. Депутат Борис Чернышов предлагает внести изменения в статью 255 Трудового кодекса, добавив положение о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска отцу длительностью две недели при рождении ребёнка. По его словам, отсутствие подобного отпуска создает значительные трудности для молодых семей в первый месяц жизни младенца, а отец должен иметь возможность поддержать свою супругу и новорождённого ребёнка физически и психологически.