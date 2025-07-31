Отпуск меньше 14 дней: Life.ru выяснил, где в России живут главные трудоголики страны

Ранее Life.ru сообщал, что в России может появиться отпуск для отцов при рождении ребёнка. Депутат Борис Чернышов предлагает внести изменения в статью 255 Трудового кодекса, добавив положение о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска отцу длительностью две недели при рождении ребёнка. По его словам, отсутствие подобного отпуска создает значительные трудности для молодых семей в первый месяц жизни младенца, а отец должен иметь возможность поддержать свою супругу и новорождённого ребёнка физически и психологически.