В Госуслугах и платежных системах «Мир» зафиксировали сбой

Ранее, 10 июля, пользователи по всей России уже сталкивались с масштабными перебоями в работе Системы быстрых платежей и связанных банковских сервисов. Тогда количество жалоб превышало семь тысяч, а основные проблемы касались задержек переводов и авторизации в приложениях. В Центре мониторинга и управления сетью связи отмечали, что DDoS-атак на инфраструктуру не зафиксировано.