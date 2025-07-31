В Госуслугах и платежных системах «Мир» зафиксировали сбой

Пользователи пожаловались на сбои в Госуслугах и системе «Мир».
В работе портала Госуслуги и платежных систем «Мир» наблюдаются массовые сбои. Пользователи из разных регионов России сообщают о проблемах с доступом и проведением операций. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
«Жалоб — много. 107 в час. 600 за сутки. Московская область 76%, Курганская область 14%, Чувашская Республика 4%, Санкт-Петербург 2%,» — говорится на сайте DownDetector.
Согласно данным сервиса, также зафиксировано большое количество жалоб на работу платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Больше всего проблем отмечают жители Московской области.
Ранее, 10 июля, пользователи по всей России уже сталкивались с масштабными перебоями в работе Системы быстрых платежей и связанных банковских сервисов. Тогда количество жалоб превышало семь тысяч, а основные проблемы касались задержек переводов и авторизации в приложениях. В Центре мониторинга и управления сетью связи отмечали, что DDoS-атак на инфраструктуру не зафиксировано.