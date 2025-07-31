Якубович рассказал, как долго будет работать в программе «Поле чудес»

80-летний телеведущий Леонид Якубович высказался, что будет работать в капитал-шоу «Поле чудес» до тех пор, пока передача будет нравиться зрителям.
— Я буду работать в программе до тех пор, пока она будет симпатична людям и пока она будет приносить успех Первому каналу. Но все имеет свой конец, и я это понимаю. Поэтому я отношусь к этому философски, — заявил он в интервью Aif.ru.
При этом знаменитость отметил, что никогда не заявлял о своем желании покинуть передачу.
Принадлежащая Леониду Якубовичу бильярдная компания «Барсков и Ко» проиграла дело по иску о неосновательном обогащении, 20 июня сообщил Telegram-канал «Звездач». По его данным, дело рассматривал Арбитражный суд Калининградской области.
Бильярдная мануфактура «Барсков и Ко» была основана в 2005 году в городе Гвардейске Калининградской области. Якубович владеет 24 процентами компании. В первые годы бизнес успешно развивался — телеведущий активно способствовал продвижению. Но со временем предприятие стало убыточным, что привело к серьезным финансовым проблемам.