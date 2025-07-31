Минфин США: Трампа утвердил самый крупный пакет санкций против Ирана

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввела крупнейший пакет санкций против Тегерана, информирует Минфин США.
Ограничительные меры затрагивают свыше 50 физических и юридических лиц, которые связаны с сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани Мохаммедом Хоссейном Шамхани.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти санкции стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала «кампанию максимально давления» на Иран. Он уточнил, что речь идёт о более 115 санкций.
«Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов», — сказал он.
Американская сторона утверждает, что сын Шамхани создал и управляет флотом танкеров и контейнеровозов. Это флот якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов и других товаров из Ирана и Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен ввести пошлины в 30 процентов на товары из Соединённых Штатов.