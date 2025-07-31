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Минфин США: Трампа утвердил самый крупный пакет санкций против Ирана

Администрация Трампа начала «кампанию максимально давления» на Иран.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввела крупнейший пакет санкций против Тегерана, информирует Минфин США.

Ограничительные меры затрагивают свыше 50 физических и юридических лиц, которые связаны с сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани Мохаммедом Хоссейном Шамхани.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти санкции стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала «кампанию максимально давления» на Иран. Он уточнил, что речь идёт о более 115 санкций.

«Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов», — сказал он.

Американская сторона утверждает, что сын Шамхани создал и управляет флотом танкеров и контейнеровозов. Это флот якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов и других товаров из Ирана и Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен ввести пошлины в 30 процентов на товары из Соединённых Штатов.

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