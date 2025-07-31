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В Госдуме попросили правительство объяснить рост цен на школьные товары

Депутат Останина попросила Чернышенко объяснить рост цен на школьные товары.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста цен на школьные товары в текущем году, а также о мерах, направленных на стабилизацию ситуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Останина в документе ссылается на данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» о значительном росте цен на школьные товары. Она отметила, что, согласно исследованию, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне — июле 2025 года достигла 16 219 рублей, этот показатель на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич (Чернышенко — ред.), поручить проинформировать комитет о причинах роста цен в текущем году, а также о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей. Также просим рассмотреть возможность введения дополнительных мер по поддержке семей с детьми в преддверии учебного года», — сказано в обращении.

Парламентарий подчеркнула, что увеличение стоимости школьного набора может существенно ухудшить финансовое положение российский семей, в том числе многодетных.

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