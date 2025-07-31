В Госдуме попросили правительство объяснить рост цен на школьные товары

Останина в документе ссылается на данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» о значительном росте цен на школьные товары. Она отметила, что, согласно исследованию, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне — июле 2025 года достигла 16 219 рублей, этот показатель на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.