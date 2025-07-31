Татьяна Лазарева назвала свои слова о радости из-за ударов ВСУ искренней

После этого в России её признали виновной в оправдании терроризма. Суд заочно приговорил её к 6,5 года колонии, а также запретил на четыре года управлять интернет-ресурсами. Кроме того, против неё возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента, по которому ей может грозить ещё до двух лет лишения свободы.