Татьяна Лазарева назвала свои слова о радости из-за ударов ВСУ искренней

Татьяна Лазарева* в своём Telegram-канале подчеркнула, что высказанные ею эмоции по поводу атак украинских беспилотников на российские города были откровенными.
МВД в 2024 году провело лингвистическую экспертизу, которая установила наличие в её словах признаков оправдания террористической деятельности. В публикации отмечается, что во время интервью, отвечая на вопрос о своих чувствах при ударах по Белгороду, она честно описала свои эмоции и подробно объяснила их причины.
После этого в России её признали виновной в оправдании терроризма. Суд заочно приговорил её к 6,5 года колонии, а также запретил на четыре года управлять интернет-ресурсами. Кроме того, против неё возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента, по которому ей может грозить ещё до двух лет лишения свободы.
Ранее в Пресненский районный суд Москвы было направлено уголовное дело, инициированное в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой по факту уклонения от выполнения обязаностей иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.