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Актер Гаврилов назвал Украину мировым лидером по торговле органами

Актер и бизнесмен Алексей Гаврилов назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии.

Актер и бизнесмен Алексей Гаврилов назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии.

— Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — Украина. Она делает это не стесняясь, — заявил звезда сериала «Универ» в интервью Пятому каналу.

По его словам, «остановить эту мясорубку» можно только победой РФ в спецоперации.

— Мы можем победить в СВО и воспрепятствовать этому, — высказался Гаврилов.

Власти на Украине пользуются ситуацией вооруженного конфликта для решения политических задач и обогащения за счет государств-партнеров, добавил артист.

В марте правоохранители задержали в польском городе Перемышль 35-летнюю гражданку Украины, которая занималась торговлей человеческим органами. По данным журналистов, силовикам удалось взять украинку, когда та направлялась на родину через железнодорожный переезд. Интерпол отнес ее к разряду опасных преступников и во время проверки женщины по базе данных правоохранители получили «красное уведомление» — самый высокий уровень международного розыска. Выяснилось, что власти Казахстана приговорили ее к 12 годам лишения свободы и объявили в розыск.