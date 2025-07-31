Актер Гаврилов назвал Украину мировым лидером по торговле органами

В марте правоохранители задержали в польском городе Перемышль 35-летнюю гражданку Украины, которая занималась торговлей человеческим органами. По данным журналистов, силовикам удалось взять украинку, когда та направлялась на родину через железнодорожный переезд. Интерпол отнес ее к разряду опасных преступников и во время проверки женщины по базе данных правоохранители получили «красное уведомление» — самый высокий уровень международного розыска. Выяснилось, что власти Казахстана приговорили ее к 12 годам лишения свободы и объявили в розыск.