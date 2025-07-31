Регионам рекомендовали активнее использовать новый мессенджер Max

«Мы [сами] хотели сделать свой канал в Max, но не можем, так как там ограниченное количество лиц могут его оформить», — приводят слова одного из источников газета «Ведомости». В ряде субъектов федерации сотрудникам рекомендовали зарегистрироваться в мессенджере до 1 августа, в других — до конца лета. При этом регионы самостоятельно определяют сроки внедрения, ориентируясь на свои возможности.