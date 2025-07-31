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Девять БПЛА сбили над Ростовской областью

Вечером 30 июля над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 30 июля, в период с 22:20 до 23:15 дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.

Всего над регионом было перехвачено девять дронов. А по всей стране за этот промежуток времени сбили 13 БПЛА самолетного типа. Из них четыре уничтожено над Белгородской областью.

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