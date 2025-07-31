«Ведомости»: РКН хочет ужесточить требования к онлайн-ресурсам

Роскомнадзор намерен штрафовать владельцев онлайн-ресурсов за несоблюдение требований.
Роскомнадзор (РКН) планирует усилить контроль над сайтами и сервисами, которые позволяют пользователям обмениваться информацией. Об этом сообщают «Ведомости».
«Согласно новому приказу, ведомство получит право не только штрафовать нарушителей по решению суда, но и принудительно вносить их в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), если те проигнорируют требование зарегистрироваться в течение 10 дней после получения соответствующего требования. Раньше за подобное нарушение ресурсы могли привлекаться к административной ответственности, но при этом могли оставаться вне правового статуса», — заявил «Ведомостям» собеседник из РКН.
В список ОРИ попадают владельцы и администраторы любых платформ, где пользователи могут обмениваться сообщениями: соцсети, мессенджеры, форумы, блоги, сайты с комментариями и даже онлайн-магазины. Причем это касается как российских, так и зарубежных компаний и частных лиц. Проект приказа об утверждении порядка ведения реестра ОРИ уже опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.
В Роскомнадзоре ранее объяснили блокировку сервиса Speedtest. Данные сервиса для проверки скорости интернета Speedtest могли использоваться иностранными службами для организации кибератак на российские сети.