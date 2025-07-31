«Ведомости»: РКН хочет ужесточить требования к онлайн-ресурсам

«Согласно новому приказу, ведомство получит право не только штрафовать нарушителей по решению суда, но и принудительно вносить их в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), если те проигнорируют требование зарегистрироваться в течение 10 дней после получения соответствующего требования. Раньше за подобное нарушение ресурсы могли привлекаться к административной ответственности, но при этом могли оставаться вне правового статуса», — заявил «Ведомостям» собеседник из РКН.