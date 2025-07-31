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Утечка воздуха на МКС после ремонта значительно снизилась, но полностью не устранена

Утечка воздуха на одном из сегментов Международной космической станции (МКС) после недавнего ремонта значительно снизилась.

Утечка воздуха на одном из сегментов Международной космической станции (МКС) после недавнего ремонта значительно снизилась. Об этом пишет «Интерфакс»,

«Поиск и ремонт утечки значительно уменьшил её скорость. Некоторое время мы даже думали, что обнаружили последнюю трещину и устранили её. Однако в долгосрочной перспективе утечка всё ещё продолжается, хотя и значительно уменьшилась», —рассказали на пресс-конференции перед стартом миссии Crew-11.

Ранее в июне сообщалось, что выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля «Звезда» была частично ликвидирована после очередного этапа герметизации.

Подчеркивается, что специалисты продолжают ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем данного сегмента МКС.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в модуле «Звезда». В октябре 2020 года космонавты обнаружили первую трещину длиной около 4 см и временно ее заделали, что снизило скорость падения давления, но не устранило проблему полностью.

В марте 2021 года были завершены ремонтно-восстановительные работы с покрытием герметиком двух трещин. Тем не менее последующая проверка показала, что давление продолжает падать.

Руководитель полетов российского сегмента МКС в октябре 2020 года отметил, что специалисты прогнозируют массовый выход из строя множества элементов станции после 2025 года. В связи с возросшими затратами рассматривается необходимость пересмотра сроков участия в программе и концентрации усилий на реализации новых орбитальных проектов.