Утечка воздуха на МКС после ремонта значительно снизилась, но полностью не устранена

«Поиск и ремонт утечки значительно уменьшил её скорость. Некоторое время мы даже думали, что обнаружили последнюю трещину и устранили её. Однако в долгосрочной перспективе утечка всё ещё продолжается, хотя и значительно уменьшилась», —рассказали на пресс-конференции перед стартом миссии Crew-11.