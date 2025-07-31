«РВ» показала кадры массированной атаки на аэропорт «Жуляны» в Киеве

Аэропорт «Жуляны», где находится позиционный район ЗРК Patriot, подвергся массированной атаке, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Аэродром под ударом уже пятый раз: в воздухе Соломенского района Киева много едкого дыма и вредных веществ», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что в Соломенском районе украинской столицы зафиксированы прилёты в пяти локациях.
«Еще около 60 дронов на Киев: начинается вторая волна», — сказано в материале.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели два мощных взрыва.