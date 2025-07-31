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«РВ» показала кадры массированной атаки на аэропорт «Жуляны» в Киеве

В аэропорту находится позиционный район ЗРК Patriot.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт «Жуляны», где находится позиционный район ЗРК Patriot, подвергся массированной атаке, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Аэродром под ударом уже пятый раз: в воздухе Соломенского района Киева много едкого дыма и вредных веществ», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что в Соломенском районе украинской столицы зафиксированы прилёты в пяти локациях.

«Еще около 60 дронов на Киев: начинается вторая волна», — сказано в материале.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели два мощных взрыва.