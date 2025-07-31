Один из исполнителей теракта в «Крокусе» был выдворен из России в 2018 году

Следствие установило детали радикализации одного из исполнителей теракта в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализоды* (внесен в список террористов и экстремистов). Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, после выдворения из России в 2018 году с запретом на въезд до сентября 2023 года, он находился в Таджикистане, где подвергся идеологической обработке.
Документы свидетельствуют, что Рачабализода* начал разделять радикальные взгляды после просмотра материалов в Telegram и YouTube.
Он подписался на канал террористической организации «Вилаят Хорасан»** (подразделение ИГ** — террористическая организация, запрещенная в РФ), где выразил желание присоединиться к группировке. После этого с ним связался представитель ИГ** под именем Сайфулло, предложивший маршрут через Турцию в Афганистан для вступления в ряды боевиков.
Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» присягнули на верность главарю ИГ** перед атакой.
* — внесен в список террористов и экстремистов.
** — террористическая организация, запрещенная в РФ.