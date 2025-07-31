Один из исполнителей теракта в «Крокусе» был выдворен из России в 2018 году

Следствие установило детали радикализации одного из исполнителей теракта в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализоды* (внесен в список террористов и экстремистов). Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, после выдворения из России в 2018 году с запретом на въезд до сентября 2023 года, он находился в Таджикистане, где подвергся идеологической обработке.