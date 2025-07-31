Reuters: актеры озвучки опасаются потери работы из-за угрозы замены ИИ

Согласно данным аналитической компании GWI, почти половина зрителей в Германии, Франции, Италии и Великобритании предпочитают дубляж субтитрам. При этом, как ожидается, рынок озвучки может достичь объема в 7,6 миллиарда долларов к 2033 году.