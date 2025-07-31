Reuters: актеры озвучки опасаются потери работы из-за угрозы замены ИИ

Европейские актёры озвучивания, в том числе француз Борис Релингер, известный как голос Бена Аффлека, Хоакина Феникса и Кота в сапогах, выступили с требованием ввести законодательные меры против замены их голосов искусственным интеллектом.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на кампанию TouchePasMaVF, что можно перевести как «Руки прочь от моей озвучки».
Релингер выразил обеспокоенность ростом угрозы со стороны ИИ, несмотря на то, что его голос пока не был заменён.
Согласно данным аналитической компании GWI, почти половина зрителей в Германии, Франции, Италии и Великобритании предпочитают дубляж субтитрам. При этом, как ожидается, рынок озвучки может достичь объема в 7,6 миллиарда долларов к 2033 году.
Представители отраслевых объединений предупредили, что стриминговые платформы стремятся снизить затраты за счёт автоматизации, и подчеркнули необходимость защиты прав на использование голосов с помощью законодательных норм.
Ранее сообщалось, что 59% россиян готовы доверить управление личными финансами искусственному интеллекту.