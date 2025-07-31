Роскосмос: утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается

По словам замглавы Роскосмоса, российские и американские специалисты продолжают совместную работу для полного устранения проблемы. Крикалев подчеркнул, что подобные ситуации не должны возникать на будущих орбитальных станциях. Утечка в модуле «Звезда» впервые была зафиксирована в 2019 году, за это время неоднократно предпринимались попытки ее ликвидировать, однако полностью остановить потерю воздуха не удавалось. В июне 2025 года после очередной герметизации Роскосмос сообщил о полном прекращении утечки, однако последующие наблюдения выявили продолжающееся снижение давления в модуле.