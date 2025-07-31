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Роскосмос: утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается

Утечка воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС, устранение которой ранее объявил Роскосмос, сохраняется, хотя скорость потери воздуха значительно снизилась. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.

На МКС продолжается утечка воздуха.

Утечка воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС, устранение которой ранее объявил Роскосмос, сохраняется, хотя скорость потери воздуха значительно снизилась. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.

«Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению — недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что она [потеря воздуха] продолжается», — заявил Крикалев, передает ТАСС.

По словам замглавы Роскосмоса, российские и американские специалисты продолжают совместную работу для полного устранения проблемы. Крикалев подчеркнул, что подобные ситуации не должны возникать на будущих орбитальных станциях. Утечка в модуле «Звезда» впервые была зафиксирована в 2019 году, за это время неоднократно предпринимались попытки ее ликвидировать, однако полностью остановить потерю воздуха не удавалось. В июне 2025 года после очередной герметизации Роскосмос сообщил о полном прекращении утечки, однако последующие наблюдения выявили продолжающееся снижение давления в модуле.