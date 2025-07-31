«Безопасный и независимый»: россияне поддержали создание национального мессенджера

Опрошенные россияне высказали пожелания к качественным характеристикам отечественного мессенджера. Для них важны такие функции, как стабильно высокое качество звонков (аудио и видео), возможность отправки файлов большого объема, доступ к госссервисам, а также приватность и безопасность работы с мессенджером. Также большинство россиян хочет, чтобы мессенджер предоставлял им возможность работать с различными сервисами (вызов такси, онлайн-заказы, ИИ-помощник и так далее) в режиме «одного окна», без необходимости устанавливать целый ряд приложений.