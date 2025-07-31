«Безопасный и независимый»: россияне поддержали создание национального мессенджера

Россияне приветствуют создание национального мессенджера. Такие результаты показал опрос, проведенный ВЦИОМ. Поддерживают создание такого ресурса 64 процента россиян, что составляет почти две трети граждан. При этом о разработке национального мессенджера наслышаны более половины опрошенных.
Респонденты объяснили, что для них важно как повышение безопасности информации и данных, что станет возможным при работе мессенджера на российских серверах, так и укрепление технологического суверенитета РФ.
Опрошенные россияне высказали пожелания к качественным характеристикам отечественного мессенджера. Для них важны такие функции, как стабильно высокое качество звонков (аудио и видео), возможность отправки файлов большого объема, доступ к госссервисам, а также приватность и безопасность работы с мессенджером. Также большинство россиян хочет, чтобы мессенджер предоставлял им возможность работать с различными сервисами (вызов такси, онлайн-заказы, ИИ-помощник и так далее) в режиме «одного окна», без необходимости устанавливать целый ряд приложений.
Напомним, 10 июня 2025 года принят законопроект, согласно которому будет создана многофункциональная цифровая платформа обмена данными. Разработчиком отечественного устройства выступает VK. Президент России Владимир Путин поручил поддержать российский мессенджер.
15 июля 2025 года российское правительство назвало новым национальным мессенджером цифровую платформу MAX, которая призвана обеспечить россиянам мультифункциональность в цифровой среде.
Тем временем в Минпросвещения сообщили, что платформу «Сферум» интегрируют в MАХ к новому учебному году.
Приложение доступно для скачивания на любых электронных устройствах. Мессенджером уже пользуются более 2 млн человек. Подробнее о том, что представляет собой функционал российского национального мессенджера, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что МАХ в будущем включится в противодействие мошенникам, отслеживая подозрительные звонки и банковские операции.