NASA: США и РФ могут продолжить космическое партнерство после завершения работы МКС

NASA не исключает возможности продолжения сотрудничества с Россией в космической сфере после завершения эксплуатации Международной космической станции. Об этом заявил заместитель администратора NASA Кен Бауэрсокс на пресс-конференции перед запуском миссии Crew-11.
Представитель американского космического агентства подчеркнул, что завершение работы МКС потребует тесной координации между всеми партнерами, особенно между Россией и США. Он отметил, что конструкция станции изначально предполагала совместное управление и безопасный вывод с орбиты.
Бауэрсокс указал на наличие различных вариантов для потенциального будущего сотрудничества, реализация которых будет зависеть от складывающихся обстоятельств. По его словам, обе страны уже разрабатывают собственные орбитальные проекты: Россия создаёт национальную орбитальную станцию, а США сосредоточены на коммерческих космических станциях.
Отвечая на вопрос о приближающемся 25-летии МКС, представитель NASA отметил, что агентство переняло российский подход и не будет праздновать юбилей до его фактического наступления, но с нетерпением ждёт этой знаменательной даты.
Ранее сообщалось, что утечка воздуха на МКС после ремонта значительно снизилась, но полностью не устранена.