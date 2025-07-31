Комик Слава Комиссаренко пожаловался на долгое ожидание ВНЖ в Европе

Стендап-комик Слава Комиссаренко в своем выступлении «Спасибо, у меня все» в Варшаве, опубликованном на YouTube, выразил надежду, что ему не придется покидать Польшу в случае начала третьей мировой войны.
«Очень надеюсь, что третьей мировой не будет», — пошутил он, добавив: «Мне еще четыре года ждать документы, так что я тут буду крошить лица ради своего ВНЖ».
В апреле 2025 года ФСБ лишила Комиссаренко и другого комика Дмитрия Романова российского гражданства, обвинив их в действиях, угрожающих национальной безопасности. Им также запретили въезд в Россию.
Кроме того, Комиссаренко предъявлены обвинения в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Заочно ему назначили шесть лет колонии и объявили в межгосударственный розыск.
Юрист Соловьев заявил, что вернуть российское гражданство Комиссаренко и Романову не удастся.